Çorum'da Yoğun Sis Sebebiyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Güncelleme:
İskilip ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü olayda, 3 araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde yoğun sis sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza 5 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip- Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü 3 araç çarpıtı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
