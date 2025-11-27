Çorum'da Yoğun Sis Sebebiyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde yoğun sis sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza 5 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip- Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü 3 araç çarpıtı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM