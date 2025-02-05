Alman mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın olduğu bir Suriye hepimizin amacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Suriye mesajı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu'da düzenlenen operasyonda 3 kuru sıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, mermiler, uyuşturucu maddeler ve bir bıçak ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Evde bulunan 4 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan aramada 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 14 adet dolu tüfek mermisi, 3 adet mermi, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet kullanılmak üzere hazırlanmış içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen şırınga, kağıda sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

Ekipler tarafından ev sahibi T.U. ve yanında bulunan K.G., Ş.G., E.M. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
img

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
img

Anlaşma tamam! İşte Hande'nin yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 9 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 9 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.