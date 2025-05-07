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Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri tutuklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde. Ü.K. ve E.A. isimli iki şahsın ilçede uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından tespiti yapılan şahıslardan Ü.K.'nin ilçe merkezinde bulunan evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ü.K. tutuklanırken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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