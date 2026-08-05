Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda 455,6 gram metamfetamin, kokain, esrar, kenevir tohumu, sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kök kenevir, 6,03 gram esrar, 7,17 gram kenevir tohumu, 4,19 gram kokain, 455,6 gram metamfetamin, 199 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı