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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
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Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda 455,6 gram metamfetamin, kokain, esrar, kenevir tohumu, sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kök kenevir, 6,03 gram esrar, 7,17 gram kenevir tohumu, 4,19 gram kokain, 455,6 gram metamfetamin, 199 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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