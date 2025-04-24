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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
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Osmancık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 500 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yaklaşık 60 bin TL para ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin piyasaya sürmek için ilçeye sentetik ecza hapı getireceği öğrenildi. Ekipler tarafından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli şahsın bulunduğu araç ve üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 500 adet sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 60 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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