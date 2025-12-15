Haberler

Köy evinde çadır kurup skunk yetiştiren şahsa operasyon

Çorum'un Bayat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesindeki çadırda 10 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu malzemeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda köy evinin bahçesinde kurulan çadırda ekili vaziyette 10 kök skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Bayat ilçesine bağlı köyde ikamet eden bir şahsın evinin içine özel düzenek kurarak uyuşturucu madde yetiştirdiği edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen baskında, kurduğu çadırda skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda, 2 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme lambası, 1 adet termometre, 276 gram skunk maddesi, 10 kök skunk bitkisi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 193 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, Osmancık ilçesinde tespiti yapılan bir adreste yapılan bir evde yapılan aramalarda ise 45 gram sentetik kannabioid ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
