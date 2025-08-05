Çorum'da Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde evinin önünde tüfekli saldırıya uğrayan Hüseyin Yavuz K., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde evinin önünde tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı.

Olay, Osmancık ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yavuz K., evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheli, yanındaki tüfekle Hüseyin Yavuz K.'yi yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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