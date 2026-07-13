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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Çorum'da iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Ü., R.A. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da çıkan kavgada tüfekle vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Merkez ilçe Eskiekin köyü yolu Küme Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. ile S.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde S.Ü., R.A. tarafından tüfekle vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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