Çorum'da traktör kazasında yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, dün Çorum'un Sungurlu ilçesi Beşkız köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Şahin idaresindeki traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki Semanur Şahin isimli genç kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Semanur Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM

