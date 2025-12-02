Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. idaresindeki 19 AGJ 870 plakalı, Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM