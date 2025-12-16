Haberler

Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ilginç detayı ise sürücünün kaza anında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyor olması.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün, çarpışma anında sosyal medya platformundan canlı yayında olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Sungurlu- Çorum karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Çavlu idaresindeki 19 AFY 259 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.İ. yönetimindeki 71 ACV 778 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarılan sürücünün, yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin bir detay da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Enes Çavlu'nun, kaza anında telefonundan canlı yayın yaptığı, çarpışmanın ardından yayının devam ettiği ve arkadaşlarının ekrana endişe dolu mesajlar yazdığı görüldü. Çavlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

