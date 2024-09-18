Çorum'da trafik kazası: Genç hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, İlçeye bağlı Danişment köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mücahit Karagüllü'nün kullandığı motosiklet ile Ramazan T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mücahit Karagüllü otomobilin ön camından içeriye girerek ağır yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mücahit Karagüllü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Karagüllü, doktorların tüm müdahalesinerağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - ÇORUM