Tır şarampole devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
Çorum'un Alaca ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, Alaca Höyük Kavşağında meydana geldi ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Alaca Höyük Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan A.P. idaresindeki 27 BCG 528 plakalı kuruyemiş yüklü tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
