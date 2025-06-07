Çorum'da Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Çorum'da Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, D100 karayolu Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servan Ö. yönetimindeki 76 DG 167 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dorsenin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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