Çorum'da Tarlada Çıkan Yangın Binaları Tehdit Etti

Çorum'da Tarlada Çıkan Yangın Binaları Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tarlada başlayan yangın, yanındaki tohum selektör binasına sıçrayarak kullanılmaz hale getirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangının sıçradığı bina kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Salman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarlada çıkan yangın, hemen yan kısımda bulunan tohum selektör binasına sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bina kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran transfer mesajı

Fenerbahçelilere bir güzel haber daha: Transfer geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.