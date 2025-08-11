Çorum'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Çorum'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki M.Y. ve S.Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Çorum'un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Tosya yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 DFJ 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı. Otomobil, yol kenarındaki refüje yan yatarak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan S.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.