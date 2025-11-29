Haberler

Çorum'da Tahtakurusu İlaçlaması Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Çorum'da Tahtakurusu İlaçlaması Sonrası Zehirlenme Şüphesi
Güncelleme:
Çorum'da bir apartmanda yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası, üst kat dairelerde yaşayan 5'i çocuk 7 kişi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Olayda apartman tahliye edildi ve inceleme başlatıldı.

Çorum'da tahtakurularının bastığı bir evde ilaçlama yapılmasının ardından aynı apartmanda yaşayan 5'i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın 2. katındaki ev, yayılan tahtakurusu sebebiyle, gün içerisinde bir firmaya ilaçlattı. İlaçlamanın ardından firma yetkilerinin yaklaşık 24 saat sonra eve girilmesi gerektiğini söylemesi üzerine evde yaşayan aile köydeki evlerine gitti. Akşam saatlerinde, ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 7 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine apartmana sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, hastanede müşahade altına alındı. AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise ihtimal bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıya apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayda ailesinin de etkilendiğini dile getiren apartman sakilerinden Abdulkadir Kılıç, "Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlarda ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlarada köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etlileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede" dedi. - ÇORUM

