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Çorum'da Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 4 Yaralı

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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olayın failinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, olayın failinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan bir şahsa silahla ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın failinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 21.40'ta ilimiz Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir çay evinde, ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayı meydana gelmiştir. Olaya ilişkin silah seslerinin bölgeye yakın yaya polis devriyelerince duyulması üzerine ivedilikle bölgeye polis ve 112 ekipleri gönderilmiştir. Olay yeri güvenlik tedbirleri alınmış, yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Saldırganın olay yerine bir araçla geldiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra aynı araçla olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Beş kişi yaralanmıştır. Tedaviye alınan yaralılardan biri hayatını kaybetmiş dört yaralının tedavisi sürmektedir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir." - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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