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Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı Haber Videosunu İzle
Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Çorum'da Mimarsinan Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K., konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Galip Tercan, A.Ç. ve C.K. silahla vurulmaları sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, A.Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında K.Ş., D.T., H.Ç., A.Ç., M.S.O., T.Y.Y., B.B. ve F.E.G. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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