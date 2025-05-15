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Çorum'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada B.Ç. (32) silahla ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ç. (32), vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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