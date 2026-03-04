Önce darbettiler, ardından tabancayla vurup kaçtılar: 1 ağır yaralı

Çorum'da kimliği belirsiz saldırganlar tarafından darbedildikten sonra tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Fen Lisesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli kişi, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından darbedildi. Şüpheliler daha sonra tabancayla ateş ederek A.E.'yi ağır yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli noktalarına 2 mermi isabet ettiği belirlenen yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı