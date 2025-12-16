Haberler

Çorum'da aranan 18 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Çorum'da yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişi polis tarafından yakalandı. Ayrıca kayıp olarak bildirilen 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 - 15 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 2 cinsel suç ve 1 yağma suçundan olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 1 erkek şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
