Çorum'da aranan 18 şahıs yakalandı
Çorum'da yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişi polis tarafından yakalandı. Ayrıca kayıp olarak bildirilen 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 - 15 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 2 cinsel suç ve 1 yağma suçundan olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 1 erkek şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa