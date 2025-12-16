Çorum'da aranan 18 şahıs yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 - 15 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 2 cinsel suç ve 1 yağma suçundan olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 1 erkek şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM