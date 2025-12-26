Çorum'da aranan 9 kişi yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 27 kahvehane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 904 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 5 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 51 adet tabanca fişeği, 89 adet sentetik ecza hapı, 12 adet extacy, 101.34 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 0.69 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 717 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM