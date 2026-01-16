Haberler

Çorum'da aranan 13 kişi yakalandı

Çorum'daki polis denetimlerinde 112 iş yerinin kontrolü yapıldı, 4 bin 136 kişinin kimlik sorgulandı. 13 kişi yakalanırken, 11 adet ateşli silah, uyuşturucu ve silah mühimmatı ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Ocak tarihleri arasında yapılan 112 denetim çerçevesinde, 23 kahvehane, 21 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Toplam 4 bin 136 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 13 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 11 adet ateşli silah, 1 adet kesici alet, 75 adet tabanca fişeği, 18 adet av fişeği, 127 adet sentetik ecza hapı, 72.05 sentetik kannobionoid, 9 adet extacy ve 1 adet payp düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 170 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM

