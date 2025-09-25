Haberler

Çorum'da Petshop Sahibi Tüfekle Vurularak Öldürüldü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da bir petshop dükkanında Gökhan Dal, tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Dal'a (36) kendisine ait petshop gelen şahıslar tarafından tüfekle ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Dal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 AJ 647 plakalı araçla olay yerinden kaçan M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. isimli şüphelileri Merkez ilçeye bağlı Kalehisar köyü mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K., S.Ç. ve T.P. tutuklanırken, D.D. serbest bırakıldı. - ÇORUM

