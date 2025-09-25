Haberler

Çorum'da Petshop Dükkanına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı
Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petshop dükkanının önüne araçla gelen şüpheliler, içeride bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.K., S.Ç., T.P. ve D.D.'yi, olay yerinden kaçtıkları 19 AJ 647 plakalı araçla Kalehisar köyü mevkiinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
