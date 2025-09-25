Çorum'da Petshop Dükkanına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Çorum'da bir petshop dükkanına yapılan silahlı saldırıda 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petshop dükkanının önüne araçla gelen şüpheliler, içeride bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.K., S.Ç., T.P. ve D.D.'yi, olay yerinden kaçtıkları 19 AJ 647 plakalı araçla Kalehisar köyü mevkiinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. - ÇORUM