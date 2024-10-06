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Çorum'da Parkta Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde Yıldızhan Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi'nde Furkan K. ile Fatih Han Y. parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Furkan K., yanındaki tabanca ile Fatih Han Y.'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Fatih Han Y. ağır yaralandı. Özel bir araçla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan Furkan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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