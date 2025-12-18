Haberler

Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı

Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Ak Kent TOKİ Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar oluştu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi geldiği araçla Ü.G.'ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, otomobile mermi isabet ettiği ve sokak üzerinde boş silah kovanı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title