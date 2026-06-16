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Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Zafer Kaynarca hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde 1 kiş hayatını kaybetti.

Kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Kaynarca idaresindeki 06 DU 1738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Kaynarca'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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