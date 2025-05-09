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Çorum'da Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Çorum'da Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kaza, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Selçuklar Sokak ile Cengiz Topel Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife O. yönetimindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Yusuf U. idaresindeki 06 BF 3771 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 06 BF 3771 plakalı araçta bulunan M.U., A.S.U., F.U., N.U., M.E.U. ve Z.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan biri tedaviyi reddederken, diğerleri Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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