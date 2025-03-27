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Çorum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Çorum'da meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü E.Ş. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki plakalı motosiklet ile S.I. yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen E.Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgil inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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