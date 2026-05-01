Çorum Alaca'da otomobil-kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 06 VNZ 43 plakalı otomobil ile Nazım B. yönetimindeki 19 BE 647 plakalı plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

