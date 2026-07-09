Çorum'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 2,5 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlü Evler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 ADU 711 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 2,5 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan K.G. ve S.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dereden çıkartılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı