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Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil dere yatağına yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ü. (34) idaresindeki 34 RL 8834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. 122 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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