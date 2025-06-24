Çorum'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dün gece saatlerinde Karakeçili Mahallesi Albayrak 5. Sokak'taki Çorum'da bir otelde iki genç arasında çıkan kavgada Gökdeniz Sediroğlu hayatını kaybederken, Ferhat K. yaralandı. Edinilen bilgilere göre, aynı oteldeki farklı odalarda kalan Gökdeniz Sediroğlu (19) ile Ferhat K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otel odasında çıkan kavgada Gökdeniz Sediroğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ferhat K. ise elinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gökdeniz Sediroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Ferhat K. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çorum Halk Eğitimi Merkezinde memur olarak görev yapan Gökdeniz Sediroğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Çorum il merkezindeki Abdi Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.