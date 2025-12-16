Haberler

Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Kazada, sürücü ve yayadan biri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 19 AET 714 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe Ş.'ye çarptı. Kazada sürücü ile Tuğçe Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
2025 yılının futbolcusu belli oldu

2025 yılının futbolcusu Dembele
Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay'ın formasını salona astı

Fenerbahçe bir efsanesinin daha formasını salonuna astı
title