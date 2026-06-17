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Çorum'da metruk bina alevlere teslim oldu

Çorum'da metruk bina alevlere teslim oldu
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Çorum'un Osmancık ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina kontrollü şekilde yıkılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak'taki tek katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'ya ait depo olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürüldü. Metruk bina iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ekiplerince de sokakta güvenlik tedbiri alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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