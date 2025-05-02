Çorum'da Menfeze Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Sungurlu-Boğazkale yolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü menfeze düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sungurlu- Boğazkale yolu 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri T. yönetimindeki 19 ABZ 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak menfeze düştü. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa