Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yolcular S.K. ve H.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 19 AEF 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çıktı ve ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve H.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir Konferans Ligi'nde turladı! İşte muhtemel rakipler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.