Çorum'da Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: 2 Yaralı

Çorum'da Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan aracın, kavşakta başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alaca-Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar A. yönetimindeki 07 BJE 612 plakalı araç, kırmızı ışıkta geçerek Zile kavşağına dönüş yaptığı sırada, Sungurlu istikametinden gelen Hamit Ö. idaresindeki 07 FOM 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 BJE 612 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ebrugül A.D. ve Şehriban D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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