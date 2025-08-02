Çorum'da Kırmızı Işık İhlali Elektrikli Motosiklet Kazasına Neden Oldu

Çorum'da Kırmızı Işık İhlali Elektrikli Motosiklet Kazasına Neden Oldu
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Çorum'un İnönü Caddesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, ters yönden gelen elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kırmızı ışık ihlali yaparak ters yönden gelen elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 06 NS 833 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak ters yönden gelen M.M.C. (16) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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