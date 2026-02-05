Haberler

Yaşlı adamı canice katleden zanlı tutuklandı

Yaşlı adamı canice katleden zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu. Kaya'nın cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da 76 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdıktan sonra dere yatağına atan komşusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak arandıktan sonra cesedi parçalanmış halde bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.F.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken şüpheli A.F.K.'nin babası Y.K., ağabeyi A.K. ve akrabası H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı

Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı

Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer