Çorum'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum-Ankara karayolu Bozbağa kavşağında meydana gelen kazada, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol geçici olarak trafiğe kapandı.

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara karayolu Bozbağa kavşağında meydana gedi. Edinilen bilgiye göre, Necati O. idaresindeki 19 AT 162 plakalı kamyon ile sürücüsü öğrenilemeyen 35 HA 910 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle geçici süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

