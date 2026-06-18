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Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 06 BVL 368 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen E.Y. yönetimindeki 19 EE 552 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada traktör sürücüsü E.Y. ile traktörde bulunan H.Y. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. H.Y.'nin cenazesi ise savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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