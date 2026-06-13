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Çorum'da monta sarılı bulunan tüfek polis ekipleri harekete geçirdi

Çorum'da monta sarılı bulunan tüfek polis ekipleri harekete geçirdi
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Çorum'da bir apartmanın bahçesindeki kamelyada monta sarılı halde tüfek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Çorum'da bir apartmanın bahçesindeki kamelyada monta sarılı halde tüfek bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi'nde bulundu. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir apartmanın bahçesindeki kamelyada monta sarılı halde bir tüfek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kamelya ve çevresinde incelemlerde bulundu. Bulunan tüfek ve mont incelemelerin arıdından muhafaza altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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