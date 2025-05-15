Çorum'da Kaldırıma Çıkan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Çorum'da Kaldırıma Çıkan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
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Çorum'un Alaca ilçesinde gece saatlerinde otomobiliyle kaldırıma çıkan sürücü, bir iş yerine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da otomobiliyle kaldırıma çıkıp iş yerine çarpan sürücü, bir süre bekleyip olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kaldırıma çıkarak cadde üzerindeki iş yerine çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre bekledikten sonra tekrar otomobile binerek kaçtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille iş yerine çarptıktan sonra aracından inen sürücünün bir süre kazanın şokunu atmaya çalıştığı sonra da aracına binip uzaklaştığı görüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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