Çorum'da JASAT Operasyonu: 78 Aranan Şahıs Yakalandı
Çorum JASAT dedektifleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan toplam 78 şahıs yakalanmış, bunlardan 41'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birlikler tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerden, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 37'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şahıs tutuklandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa