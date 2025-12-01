Çorum'da JASAT Operasyonu: 78 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum JASAT dedektifleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 78 aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 41'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birlikler tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerden, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 37'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şahıs tutuklandı. - ÇORUM