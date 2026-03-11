Haberler

Çorum'da aranan 104 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında aranan 182 kişiyi yakaladı. Bu şahıslardan 104'ü tutuklanırken, 78'i serbest bırakıldı.

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 Ocak tarihinden itibaren aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 182 kişiden 104'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 182 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 104'ü tutuklanırken, 78 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
