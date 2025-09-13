Haberler

Çorum'da Jandarmadan Kenevir Operasyonu: 21 Kök Bitki İmha Edildi

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince ele geçirilen 21 kök kenevir bitkisi, oluşturulan komisyon gözetiminde yakılarak imha edildi. Jandarma, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince ele geçirilen 21 kök kenevir bitkisi, oluşturulan komisyon gözetiminde yakılarak imha edildi.

Alaca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen kenevir bitkilerinin imhası için resmi işlem başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon gözetiminde kenevirler kontrollü bir şekilde yakılarak yok edildi. Açıklamada, vatandaşlara da şüpheli durumları güvenlik birimlerine ihbar etmeleri çağrısında bulundu. İlçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi. - ÇORUM

