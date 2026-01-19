Haberler

Çorum'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları araçta ve şüphelilerin üzerinde 32 adet sentetik ecza hapı ele geçirerek 3 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 32 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ve araçtaki M.I. (27), O.D. (26) ve M.E.D.'nin (17) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinde 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler, şahıslara ait iki ayrı ikamet ve araçta detaylı arama yaptı. Aramalarda 6 adet daha sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphel hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

